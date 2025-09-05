Vol. 27 Varia de la revue Nodus Sciendi (2025/2)

Nodus Sciendi,

Revue des Lettres, Arts, Sciences de l’imaginaire et Sciences humaines

volume 27, n°2, décembre 2025 (varia)

Nodus Sciendi est une revue en version papier et en ligne dont les activités couvrent les domaines des Lettres, Arts, Sciences de l’imaginaire et des Sciences humaines. Elle ne publie que des articles inédits ayant obtenu l’approbation positive de deux instructeurs (spécialistes) anonymes (https://nodus-sciendi.net/procedure-devaluation/). Nodus Sciendi publie des articles de recherche originaux et de qualité traitant des problématiques d’actualité, ayant un ancrage théorique, social, culturel, environnemental. Pour être publié, tout projet d’article est doublement évalué, puis soumis à une détection anti-plagiat.

Pour ce numéro Varia à paraitre en décembre 2025, la revue scientifique Nodus Sciendi lance un appel à contribution touchant tous les aspects des Lettres (Langues et littératures), des Arts, des Sciences de l’imaginaire et des Sciences humaines. Les articles peuvent être rédigés en français, en anglais, en espagnol ou en allemand en version Word.

Le volume total de l’article doit être compris entre 10 et 18 pages, écrit en caractère Candara, Taille 12, Interligne 1,5.

Les articles sont à envoyer à l’adresse nodusciendi27@gmail.com

Charte éditoriale de la revue Nodus Sciendi…

—

Calendrier

Date de l’appel : 5 septembre 2025

Date limite soumission des articles : 15 octobre 2025

Retour d’instruction : 15 novembre 2025

Retour des articles corrigés à la Rédaction : 30 novembre 2025

Parution du numéro (mise en ligne) : Décembre 2025.

—

Conditions de publication

La revue Nodus Sciendi ne bénéficie pas de subventions. La soumission d’un article est gratuite. Après acceptation par le comité d’évaluation, les frais de publication/insertion sont : 76 Euros, soit 50.000 F cfa pour les Enseignant.e.s-Chercheur.e.s. Pour les Doctorant.e.s et 46 euros soit 30.000 Fcfa.