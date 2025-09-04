Akofena, n° 18 (Varia)

Date limite de soumission des propositions de contribution : 20 Novembre 2025

Pour sa 18e itération varia à paraitre en Décembre 2025, Akofena lance un appel à contribution touchant tous les aspects des Sciences du Langage, des Lettres, des Langues et de la Communication, et des disciplines connexes. Les projets d’article peuvent être rédigés en Français, Anglais, Espagnol, Allemand.

Recommandations aux auteurs

Le nombre de pages minimum : 08 pages ; maximum : 18 pages. Interligne : 1. Numérotation numérique en chiffres arabes, en bas et à droite de la page concernée. Police : Bodoni. Taille de police 12. Orientation : Portrait. Marge : Haut et Bas : 3cm. Droite et Gauche : 3cm.

Pour un article issu d’une contribution théorique et fondamentale : Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche) ; Développement articulé ; Conclusion ; Références bibliographiques (uniquement la liste des sources présentes dans l’article).

Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Introduction ; Méthodologie ; Résultats ; Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques (uniquement la liste des sources présentes dans l’article)

Comment soumissionner ?

La première page doit comporter l’intitulé de l’article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution d’affiliation,

Identifiant ORCID [https://orcid.org/register], et leur adresse mail, numéro de téléphone WhatsApp (si possible).

Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse.

Mots-clés 5 maximum.

Traduire l’intitulé de l’article en anglais lorsque l’article est rédigé en français. Pour toute autre langue autre que le français, la traduction du titre, du résumé, des mots-clés en français s’impose.

L'introduction doit fournir suffisamment d’informations de base, situant le contexte dans lequel l’étude a été entreprise. Elle doit permettre aux lecteurs de juger la valeur qualitative de l’étude et d'évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

L’introduction, la conclusion et les références bibliographiques ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citations sont intégrées au texte citant selon les normes APA. [https://www.revueakofena.com/normes-editoriales/]

Les projets d’article entièrement rédigés en français, en anglais, en allemand ou en espagnol au format A4, et présentés sous forme Word sont attendus à l’une des adresses suivantes avant le 20 Novembre 2025 :

Soumission en ligne https://www.revueakofena.com/soumission/

Soumissions par mail : revueakofena@gmail.com ou infos@revueakofena.com

PS : En raison du grand nombre de textes reçus et dans le souci de garantir une publication de qualité, nous avons aménagé le calendrier

Date limite la soumission: 20 Novembre 2025.

Notification et retour d’instruction des articles aux auteurs : 30 Novembre 2025.

Publication : 20 Décembre 2025.

—

Comité scientifique et de lecture national

Prof. ABOA Abia Alain Laurent, Université Félix Houphouët-Boigny

Prof. AHOUA Firmin, Université Félix Houphouët-Boigny

Prof. BOGNY Yapo Joseph, Université Félix Houphouët-Boigny

Dr (MC) BERE Anatole, Université Félix Houphouët-Boigny

Prof. GOA Kacou, Université Félix Houphouët-Boigny

Dr (MC) HOUMEGA Munseu Alida, Université Félix Houphouët-Boigny

Prof. KOSSONOU Kouabena Théodore, Félix Houphouët-Boigny

Dr (MC) SIB Sié Justin, Université Félix Houphouët-Boigny

Dr (MC) TAPÉ Jean-Martial, Université Félix Houphouët-Boigny

Dr (MC) YEO Kanabein Oumar, Université Félix Houphouët-Boigny

Comité scientifique et de lecture international

Prof. ADJERAN Moufoutaou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin

Prof. AINAMON Augustin, Université d’Abomey-Calavi, Bénin

Prof. BELGHEDDOUCHE Assia, ENS de Bouzaréah, Algérie

Dr (HDR) BENAÏCHA Fatima Zohra, Université de Blida 2, Algérie

Dr (HDR) Benamara Mohamed, Université Ibn Khaldoun Tiaret, Algérie

Dr (HDR) Brahim Khaled, Université Ibn Khaldoun Tiaret, Algérie

Prof. GBAGUIDI Koffi Julien, Université d’Abomey-Calavi, Bénin

Dr (HDR) HAMANE Soraya, University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

Prof. Hemaidia Mohamed, Université Ibn Khaldoun Tiaret, Algérie

Dr (HDR) Issad Djamel, Université Ibn Khaldoun Tiaret, Algérie

Prof. KABORE Bernard, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Prof. KANTCHOA Laré, Université de Kara, Togo

Prof. LOUM Daouda, Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Dr (HDR) MAHFOUD Zakarya, Université Hassiba Benbouali de Chlef Algérie

Prof. MALGOUBRI Pierre, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Dr (HDR) MOUAS Samia, University of Batna 2, Algeria

Prof. MOUS Maarten, Université Leyde, Pays-Bas

Dr (MC) NJIOMOUO LANGA Carole, Université de Maroua, Cameroun

Dr (HDR) NOUREDINE Djamaleddine, Université de Tiaret, Algérie

Dr (HDR) OULEBSIR-OUKIL Kamila, École Normale Supérieure de Bouzaréah, Algérie

Dr (MC) OUÉDRAOGO Mahamadou Lamine, Université Norbert Zongo, Burkina Faso

Prof. PALI Tchaa, Université de Kara, Togo

Prof. QUINT Nicolas, Université Paris Villejuif, France

Dr (MC) RAKOTOMALALA Jean Robert, Université de Toliara, Madagascar

Dr (MC) RAZAMANY Guy, Université de Mahajanga, Madagascar

Dr (MC) REDOUANE Rima, Université Abderrahmane MIRA-Bejaia, Algérie

Dr (HDR) SAKRANE épse CHOUBANE Fatima-Zohra, Université de Béjaia, Algérie

Dr (MC) SAWADOGO Awa 2ème Jumelle, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Dr (HDR) Soudani Mohammed, Université Ibn Khaldoun Tiaret, Algérie

Prof. TCHABLE Boussanlègue, Université de Kara, Togo.

—



Éditeur: CRAC, INSAAC

Informations utiles

Frais de soumission : gratuit.

Les frais de publication/ insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par les experts commis à l’instruction : 99,5 EUR

Afin d’encourager et aider les étudiants des Sciences du Langage de l’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), une réduction de 23 EUR est appliquée pour tout article accepté après évaluation.

Depuis l’instauration du système de détection des textes générés par intelligence artificielle, environ 70% des contributions reçues ne peuvent malheureusement pas être évaluées, en raison d’un taux de rédaction automatisée avoisinant parfois les 100 %. Nous encourageons vivement les auteurs à privilégier une production personnelle et authentique afin de préserver la qualité scientifique des publications. Merci pour votre compréhension et votre collaboration