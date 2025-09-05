Alexandre Dumas

Correspondance générale. Tome X, 1er janvier 1860 – 31 décembre 1863

Édition de Claude Schopp

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 65, série « Le dix-neuvième siècle », n° 25, 2025.

L’édition de la Correspondance générale d’Alexandre Dumas, créateur des mythes littéraires que sont Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo, permet de jeter sur lui et, à travers lui, sur les mouvements artistiques de son temps, un regard éclairant.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406183372 - au prix de 97 euros.