Édition
Nouvelle parution
Casimir Delavigne, Jules Lacroix, Mély-Janin et Victor Séjour, Louis XI au théâtre (1827-1859). Comédie historique, tragédie et drames

Casimir Delavigne, Jules Lacroix, Mély-Janin et Victor Séjour, Louis XI au théâtre (1827-1859). Comédie historique, tragédie et drames

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque du théâtre français", 2025
  • EAN : 9782406178705
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-17872-9
  • 767 pages
  • Prix : 68
  • Date de publication :
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)

Casimir Delavigne, Jules Lacroix, Mély-Janin et Victor Séjour

Louis XI au théâtre (1827-1859). Comédie historique, tragédie et drames

Édition de Charles Mazouer 

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du théâtre français », n° 114, 2025.

Il s’agit d’étudier les variations de quatre pièces de théâtre consacrées au roi Louis XI entre 1827 et 1859 : la comédie historique de Mély-Janin, Louis XI à Péronne ; la tragédie de Casimir Delavigne, Louis XI ; le drame de Jules Lacroix, La Jeunesse de Louis XI et le drame de Victor Séjour, Les Grands Vassaux.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406178712 - au prix de 116 euros.