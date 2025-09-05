Mélanie Zappulla

L’Imitation d’autrui et l’Invention de soi. Le concept d’ingenium chez Spinoza

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie », n° 66, 2025.

Selon Spinoza, un homme est doué d’une complexion affective singulière, qu’il appelle ingenium. En tant que peuple, aussi, nous avons une complexion commune. Spinoza montre que l’identité d’un homme ou d’un peuple oscille entre l’imitation d’autrui et l’invention de soi ou d’un « nous ».

Existe également en version reliée - EAN 9782406186939 - au prix de 97 EUR.