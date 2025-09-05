Sébastien Rongier, L'esprit de l'escalier. Les arts et les marches

L’escalier est la plus grande invention de l’humanité.

Ce sont les oeuvres d’art qui en témoignent le mieux.

Sébastien Rongier nous invite à découvrir L’Esprit de l’escalier : espace symbolique unique, enjeu de pensée esthétique pour l’ensemble d’une oeuvre, créant des effets de structure et inventant des artistes d’escalier.

Il faudra commencer par Monter avant de Descendre, ce qui nous fera prendre conscience que les marches sont un lieu où Mourir, Rencontrer, Penser, Montrer puis Tomber. Car tout peut arriver dans l’escalier des artistes. Les peintres, les écrivains, ou les cinéastes multiplient les approches. Parmi les artistes croisés, Dante, Danielewski ou Perec, Fra Angelico, Szafran ou Duchamp, Wiene, Wong Kar-wai ou Hitchcock, et bien d’autres encore,seront des paliers.

Présentation audio…

Sébastien Rongier est agrégé de lettres modernes, docteur en esthétique et philosophie de l’art. Il est romancier et essayiste, auteur d’une douzaine de livres. Ses ouvrages théoriques portent sur la pensée de l’image, l’analyse de l’image et les relations esthétiques entre les arts. Derniers livres parus : l’essai Olivier Assayas Irma Vep (2024) ou le roman Je ne déserterai pas ma vie (2022). Aux éditions Les Belles Lettres, il a précédemment publié Théorie des fantômes (2016).

—

Table des matières

Introduction

Monter

Descendre

Catabases antiques

Catabases modernes

L’enfer politique

Mourir

La mort en marches

Escalier catastrophique

Escalier tragique

Ironie tragique de l’escalier

Escalier mélodramatique

Escalier de la mort comique

Hitchcock, l’art de la marche et du trépas

Rencontrer

Entre-deux : les paliers de Sam Szafran

Penser

Espace intérieur

Le temps expressionniste

Folie du colimaçon

L’invention de soi

Montrer

L’espace de l’écriture

L’espace de la société

Escalier impossible

Tomber

Bagarres et courses-poursuites

Comédie de la chute

Mécanique du désordre

L’ai-je bien descendu ? (conclusion)

Post-scriptum pour ne pas finir

Remerciements

Bibliographie