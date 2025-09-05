Sébastien Rongier, L'esprit de l'escalier. Les arts et les marches
L’escalier est la plus grande invention de l’humanité.
Ce sont les oeuvres d’art qui en témoignent le mieux.
Sébastien Rongier nous invite à découvrir L’Esprit de l’escalier : espace symbolique unique, enjeu de pensée esthétique pour l’ensemble d’une oeuvre, créant des effets de structure et inventant des artistes d’escalier.
Il faudra commencer par Monter avant de Descendre, ce qui nous fera prendre conscience que les marches sont un lieu où Mourir, Rencontrer, Penser, Montrer puis Tomber. Car tout peut arriver dans l’escalier des artistes. Les peintres, les écrivains, ou les cinéastes multiplient les approches. Parmi les artistes croisés, Dante, Danielewski ou Perec, Fra Angelico, Szafran ou Duchamp, Wiene, Wong Kar-wai ou Hitchcock, et bien d’autres encore,seront des paliers.
Sébastien Rongier est agrégé de lettres modernes, docteur en esthétique et philosophie de l’art. Il est romancier et essayiste, auteur d’une douzaine de livres. Ses ouvrages théoriques portent sur la pensée de l’image, l’analyse de l’image et les relations esthétiques entre les arts. Derniers livres parus : l’essai Olivier Assayas Irma Vep (2024) ou le roman Je ne déserterai pas ma vie (2022). Aux éditions Les Belles Lettres, il a précédemment publié Théorie des fantômes (2016).
—
Table des matières
Introduction
Monter
Descendre
Catabases antiques
Catabases modernes
L’enfer politique
Mourir
La mort en marches
Escalier catastrophique
Escalier tragique
Ironie tragique de l’escalier
Escalier mélodramatique
Escalier de la mort comique
Hitchcock, l’art de la marche et du trépas
Rencontrer
Entre-deux : les paliers de Sam Szafran
Penser
Espace intérieur
Le temps expressionniste
Folie du colimaçon
L’invention de soi
Montrer
L’espace de l’écriture
L’espace de la société
Escalier impossible
Tomber
Bagarres et courses-poursuites
Comédie de la chute
Mécanique du désordre
L’ai-je bien descendu ? (conclusion)
Post-scriptum pour ne pas finir
Remerciements
Bibliographie