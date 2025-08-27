Thierry Groensteen, Hergé

Auteur d’une œuvre intemporelle, traduite en cent trente-cinq langues et dialectes, Hergé a su transcender les conditions de son milieu, son absence de formation et son mode d’expression, la bande dessinée, dont on n’attendait rien que le divertissement des plus jeunes.

Thierry Groensteen analyse les secrets de ce formidable accomplissement, les ressorts des Aventures de Tintin et la place d’Hergé dans l’histoire du neuvième art. Il dévide les méandres d’une biographie marquée par des rencontres importantes et quelques zones d’ombre, et raconte ce qu’il est advenu de l’œuvre après la mort de son créateur, en 1983.

Il répond également aux reproches adressés au dessinateur belge. Créateur de personnages inoubliables, ce dernier fait aujourd’hui, plus que jamais, figure de classique.

Sommaire

Introduction

Chapitre premier. – Les accomplissements d’un petit Belge

I. – Les premiers pas de Tintin

II. – Tchang l’éveilleur

Chapitre II. – Son inscription dans l’histoire de la bande dessinée

I. – Les modèles d’Hergé

II. – La fabrique de la ligne claire

III. – Chef de cordée

IV. – Un précurseur du roman graphique ?

V. – Une œuvre intemporelle ?

Chapitre III. – Les ressorts d’un classique

I. – Une comédie humaine

II. – L’humour et l’aventure

III. – Une part obscure

Chapitre IV. – Tintin dans le siècle

I. – L’empire des médias

II. – La course à l’espace

III. – À l’écoute de son temps

Chapitre V. – Hergé en accusation

Chapitre VI. – De l’œuvre au mythe

I. – Éclipse et restauration

II. – Une nouvelle modernité

III. – Animation et détournements

IV. – Expositions et marché de l’art

V. – Tintinomanie et tintinologie

VI. – La gestion de l’héritage

Chronologie de l’œuvre d’Hergé

Bibliographie