Thierry Groensteen, Hergé
Auteur d’une œuvre intemporelle, traduite en cent trente-cinq langues et dialectes, Hergé a su transcender les conditions de son milieu, son absence de formation et son mode d’expression, la bande dessinée, dont on n’attendait rien que le divertissement des plus jeunes.
Thierry Groensteen analyse les secrets de ce formidable accomplissement, les ressorts des Aventures de Tintin et la place d’Hergé dans l’histoire du neuvième art. Il dévide les méandres d’une biographie marquée par des rencontres importantes et quelques zones d’ombre, et raconte ce qu’il est advenu de l’œuvre après la mort de son créateur, en 1983.
Il répond également aux reproches adressés au dessinateur belge. Créateur de personnages inoubliables, ce dernier fait aujourd’hui, plus que jamais, figure de classique.
Accéder au livre en ligne via Cairn…
Sommaire
Introduction
Chapitre premier. – Les accomplissements d’un petit Belge
I. – Les premiers pas de Tintin
II. – Tchang l’éveilleur
Chapitre II. – Son inscription dans l’histoire de la bande dessinée
I. – Les modèles d’Hergé
II. – La fabrique de la ligne claire
III. – Chef de cordée
IV. – Un précurseur du roman graphique ?
V. – Une œuvre intemporelle ?
Chapitre III. – Les ressorts d’un classique
I. – Une comédie humaine
II. – L’humour et l’aventure
III. – Une part obscure
Chapitre IV. – Tintin dans le siècle
I. – L’empire des médias
II. – La course à l’espace
III. – À l’écoute de son temps
Chapitre V. – Hergé en accusation
Chapitre VI. – De l’œuvre au mythe
I. – Éclipse et restauration
II. – Une nouvelle modernité
III. – Animation et détournements
IV. – Expositions et marché de l’art
V. – Tintinomanie et tintinologie
VI. – La gestion de l’héritage
Chronologie de l’œuvre d’Hergé
Bibliographie