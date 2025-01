Denis Crouzet, Rosanna Gorris Camos et Loris Petris, Les frères Du Bellay et l'Europe. Politique et culture à la Renaissance

Pourquoi et comment les frères Du Bellay, notamment l’aîné Guillaume, seigneur de Langey, et Jean, le cardinal, ont-ils été appelés à jouer un rôle majeur dans l’histoire européenne, entre 1526 et 1560 ? Pour le comprendre, les contributions rassemblées dans ce volume scrutent les rythmes de leurs parcours mouvementés, les spécificités de leurs réseaux de clientèle et de sociabilité, le rôle qu’a joué l’écriture dans leur ascension, dans des perspectives économique, politique, militaire, diplomatique, culturelle et littéraire. De nombreuses sources archivistiques inconnues sont étudiées et renouvellent la compréhension d’une famille, autour d’un moment Du Bellay et d’un lieu majeur : l’Italie. « Sans fin pour France travaillant […] Son vif esprit pour François bataillant » : le mot de Peletier du Mans sur Langey vaut à coup sûr pour Guillaume et Jean, et peut-être aussi, différemment, pour Martin et René.

Table des matières

Rosanna Gorris Camos - Avant-propos. Des frères, des soeurs et un héritage compliqué

Loris Petris - Introduction. Les frères Du Bellay et l’Europe





PREMIÈRE PARTIE. Pratiques et (auto)représentations

Nicolas Le Roux - Les Du Bellay après les Du Bellay. Femmes, hommes, mémoires

Rémy Scheurer - La situation matérielle de Guillaume et de Jean Du Bellay

Richard Cooper - La correspondance italienne de Langey

Cornel Zwierlein - Guillaume Du Bellay, capitaine parfait dans la mémoire huguenote au temps de la Ligue. Un traité de l´art militaire de François de Dommartin (1587)





DEUXIÈME PARTIE. Face à la politique européenne

Christian Kühner - Les frères Du Bellay et le Saint-Empire

David Potter - Guillaume Du Bellay seigneur de Langey and England, 1527-1543

Sophie Astier - Guillaume et Jean Du Bellay défenseurs de François Ier : une politique du pamphlet ?

Flaminia Bardati - La Sciomachie del 1549 e le feste dei Valois





TROISIÈME PARTIE. Réseaux et agents entre italie et france

Guillaume Alonge - Les amis italiens de Jean et Guillaume Du Bellay : politique, religion, culture

Marcello Simonetta - « Rosso come un gambero cotto » : Jean Du Bellay e Paolo Giovio, o la Francia e l’Italia

Bruna Conconi - Premières notes sur la traduction italienne des Instructions sur le faict de la guerre et sur sa réception

Claude La Charité - Rabelais, nouveau Protée et homme de main des frères Du Bellay

Paola Cifarelli - Jean Boyssonné et le réseau diplomatique officieux de Guillaume Du Bellay





QUATRIÈME PARTIE. Écrire l’histoire : les Mémoires

Lionel Piettre - À la recherche des papiers perdus : fragments retrouvés et « fragments d’avenir » des Ogdoades de Langey

Emmanuelle Lacore-Martin - Ne pas parler d’histoire « comme clerc d’armes ». L’èthos de l’historien au prisme des préfaces de Guillaume, Martin et René Du Bellay

Jean Balsamo - « S’il faut en croire Du Bellay… ». Deux lecteurs critiques des Mémoires : Montaigne et Jacques Hurault (1580-1588)