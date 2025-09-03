Andrea Fabiano, Le Théâtre italien à l'époque moderne. Casanova, Chiari, Goldoni, Gozzi, Metastasio

Andrea Fabiano propose dans cet ouvrage une analyse du théâtre italien du XVIIIe siècle par thématiques et problématiques, afin d’éviter un récit chronologique ou une approche par genres théâtraux qui réduit la spécificité de la dramaturgie italienne à une série de clichés. Le point de départ est le constat de l’impossibilité de se fonder sur un « grand récit » pour tracer une histoire du théâtre italien sans tomber dans la logique finaliste qui a nourri la construction d’un canon historiographique et interprétatif aujourd’hui remis en question. L’idée d’une linéarité évolutive du théâtre italien des XVIIe et XVIIIe siècles est la conséquence de la conviction d’une progression améliorative de l’écriture dramatique, qui n’aurait acquis une consistance littéraire et un fondement éthique qu’à partir de la dramaturgie goldonienne, en effaçant la comédie à l’impromptu et l’héritage de la dramaturgie baroque. Cette conception de la littérature marginalise la fonction dynamique et plurielle de plaisir et de divertissement socialisés propre au théâtre.