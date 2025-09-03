Décadrages, n° 53-54 | 2025 : "Inachèvements" (dir. Noé Maggetti)

Le dossier de ce numéro double, dirigé par Noé Maggetti, s’intéresse à la problématique complexe de l’inachèvement. Il regroupe des études de cas se penchant sur des œuvres inachevées de cinéastes comme Raúl Ruiz, Hollis Frampton, Federico Fellini, Mirentxu Loyarte et Michel Soutter, tout en proposant par ailleurs une ouverture à d’autres médias comme le jeu vidéo, la télévision et la littérature. La rubrique suisse, dirigée par Chloé Hofmann et Sylvain Portmann, poursuit quant à elle sa réflexion sur l’histoire et l’actualité du cinéma helvétique.

Noé Maggetti, Chloé Hofmann et Sylvain Portmann Éditorial [Texte intégral]

Dossier Inachèvements

Erik Bullot Au seuil du labyrinthe [Texte intégral] Sur quelques films inachevés de Raúl Ruiz

Élodie Hachet De Mastroianni à Mastorna : l’impossible métamorphose [Texte intégral]

Vincent Annen Le scénario au prisme de l’inachèvement [Texte intégral] Réflexions génétiques à partir du projet Les Trouble-fête de Michel Soutter

Andoni Imaz Une ligne brisée [Texte intégral] Le cinéma inachevé de Mirentxu Loyarte

François Bovier et Serge Margel Film infini [Texte intégral] Hollis Frampton et la métahistoire du cinéma

Baptiste Mesot Les indicatifs TV Spot Cours de langues (1976–1983) du studio Liechti [Texte intégral] Contextualiser et lire une série de commande à travers ses versions refusées

Loeva La Ragione L’inachèvement dans les jeux vidéo [Texte intégral]

Noé Maggetti Achever un objet technique par la fiction ? [Texte intégral]

Rubrique suisse

Carine Bernasconi Un cas à part [Texte intégral]

Chloé Hofmann Les enfants, nouveaux sauveurs du cinéma suisse ? [Texte intégral]

Roland Cosandey À propos d’un centenaire. Praesens film 1924–2024 / Empor zur Sonne ! / Berg frei ![Texte intégral]

Chloé Hofmann Une imprimante 3d, du carton plume et de la patafix. Entretien avec Antonin Niclass au sujet de la fabrication de Coup de théâtre [Texte intégral]

Laure Cordonier À propos du métier de scénariste : entretien avec Joanne Giger [Texte intégral]