Fernando Vidal Maffei, Georges Schehadé y Sofía Maffei, la poesía y el sueño

Georges Schehadé (1905-1989), écrivain libanais d’expression française et dramaturge à succès, est l’auteur d’un bref corpus poétique publié sous le titre sobre de Les Poésies. De l’argentine Sofía Maffei (1908-1987), l’héritage durable est Carmina, une collection de volumes minces et raffinés, parus entre 1956 et 1988, où elle publiait des jeunes poètes argentins et des traductions de poètes étrangers (outre Schehadé: G. Trakl, E. Pound, T. S. Eliot, E. Sitwell, Y. Bonnefoy, P. Valéry).

Ce livre se propose de les célébrer en offrant, avec les originaux français, la traduction par S. Maffei de vingt-neuf poèmes de G. Schehadé, l’un des poètes qu’elle aimait le plus, ainsi que deux conférences inédites de S. Maffei, l’une sur Schehadé, l’autre sur l’histoire de Carmina. Ces textes sont accompagnés d’un portrait de Sofía Maffei, personnalité discrète et complexe qui, animée par une inépuisable «recherche de l’essentielle beauté», a consacré sa vie à la poésie. Le livre se poursuit avec «Les après-midi de Georges Schehadé», où le poète suisse Markus Hediger évoque les moments qu’il a passés avec l’écrivain à Paris entre 1979 et 1988, et se termine par le catalogue de Carmina.

À l'exception des poésies originales de G. Schehadé, ce livre est en espagnol.

Sommaire :

La poesía y el sueño. A modo de proemio (Fernando Vidal Maffei)

Poesías, George Schehadé

La poesía de Schehadé (Héctor E. Ciocchini)

Poesías de Georges Schehadé (Traducción de Mme. Maffei)

Los grandes paraísos de Georges Scheahdé (Sofía Maffei)

Las tardes de Georges Schehadé (Markus Hediger, Trad. F. Vidal Maffei)

Historia de Carmina: «La poesía no se vende» (Sofía Maffei)

Sofía Maffei o «la ansiedad de la esencial hermosura» (F. Vidal Maffei)

Galería de imágenes

Los libros de Carmina. A manera de catálogo.