Jean de Bernières de Louvigny (1602-1659) et l'Ermitage de Caen. Une école d'oraison contemplative et missionnaire au XVIIe siècle. Suivant l'ordre de la correspondance avec des extraits du Chrétien Intérieur et d'autres auteurs mystiques (éd. Dom Éric de Reviers)

Publication en deux volumes.

Préface de Dominique Tronc, postface de Jean-Marie Gourvil

Jean de Bernières de Louvigny (1602-1659) est un personnage hors du commun. Ce chrétien laïc, trésorier de la ville de Caen, très engagé au service des pauvres dans un contexte social difficile, est aussi un mystique de grande envergure. La présente édition de sa correspondance spirituelle, qui va de 1631 à 1659, remplace une répartition qui suivait le schéma traditionnel des trois voies mystiques selon le Pseudo-Denys par un classement chronologique qui a permis de mettre en évidence la progression spirituelle de son itinéraire : on y observe le progressif passage d’une ascèse marquée par l’abnégation à une mystique de l’abandon.

Cette édition inclut les lettres de Mectilde de Bar, fondatrice des bénédictines du Saint-Sacrement, principale destinataire des lettres de Bernières. Le rayonnement de notre auteur franchit les frontières du cercle mystique normand : parmi ses correspondants figurent les missionnaires de l’Asie avec les fondateurs des Missions étrangères de Paris ainsi que ceux de la Nouvelle-France avec Marie de l’Incarnation et François de Montmorency-Laval. Ami intime de Gaston de Renty, Bernières est aussi très proche de Jean Eudes. Disciple de Jean-Chrysostome de Saint-Lô, il sera, par Jacques Bertot, à l’origine du mouvement initié par Fénelon et Jeanne Guyon.

