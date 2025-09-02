Henriette Levillain, Catherine Mayaux (dir.), Saint-John Perse (1975-2025). Priorité à la poésie

La commémoration de la naissance ou de la mort d’un artiste ne doit pas se limiter à un bilan, mais encourager le renouveau de son audience. Cinquante ans après la mort de Saint-John Perse, ce volume, Priorité à la poésie, entend montrer l’attraction exercée aujourd’hui par son œuvre auprès des chercheurs et des créateurs. Le choix et l’originalité du point de vue adopté y sont générationnels. De jeunes lecteurs livrent, dans une première partie, des approches nouvelles, parfois graves, parfois teintées de drôlerie. Dans une deuxième partie, des spécialistes plus âgés se relisent et relisent l’œuvre dans un contexte littéraire et critique tout autre que celui des années soixante-dix, au miroir de notre époque menacée des mêmes spectres qu’au XXe siècle. Enfin, dans un troisième ensemble, écrivains antillais, poètes et artistes proposent leur rencontre stimulante d’un aîné qui, s’interdisant de s’abandonner à la tristesse, n’a cessé de chanter « l’émerveillement d’être au monde ».

Ont contribué à ce volume : Olivier BELIN, Muriel CALVET, Claude COSTE, Thomas DEVALLOIS, Christian DOUMET, Alain BADIOU, Mary GALLAGHER, Emmanuel GODO, Glen GRAINGER, Odile HAMOT, Henriette LEVILLAIN, Catherine MAYAUX, Thomas PERROUD, Jean-François POISSONGUEFFIER, Carol RIGOLOT, Claude THIÉBAUT, André VELTER.

Henriette Levillain, professeure émérite à Sorbonne Université, est l’autrice d’une biographie de Saint-John Perse. Elle a dirigé de nombreuses publications consacrées à l’auteur, dont le Dictionnaire Saint-John Perse (Champion, 2019) en codirection avec Catherine Mayaux.

Catherine Mayaux, professeure émérite à l’Université de Cergy Paris, est spécialiste de poésie contemporaine, notamment de Claudel et Saint-John Perse, à qui elle a consacré plusieurs livres et de nombreux articles.

