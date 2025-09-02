Emmanuel Hourcade, Georg Forster : perfectibilité et critique interne des civilisations européennes

Naturaliste et voyageur, philosophe et révolutionnaire, Georg Forster est une figure des Secondes Lumières allemandes qui reste peu connue en France. Il traverse différents espaces géographiques et culturels dans lesquels se déploient des modalités nouvelles de transmission du savoir et se trouve ainsi à l’intersection de différentes écoles de pensée et traditions nationales. Sa critique de l’action des explorateurs européens dans les mers du Sud ainsi que celle des sociétés européennes, notamment des structures politiques de l’Ancien Régime, est fondée en partie sur le concept de perfectibilité. Ce néologisme de Rousseau symbolise à la fois la progression dans tous les domaines de la connaissance qui caractérise les Lumières et leur ambivalence.

La pensée de la perfectibilité de Forster est à mi-chemin entre science de la nature et anthropologie. Grâce à elle, il peut définir la nature humaine sans avoir recours aux instincts et assurer ainsi à l’homme une certaine liberté. Il développe sa théorie de l’homme dans le cadre d’un dialogue critique avec Buffon, Rousseau, Herder ou Kant. La traduction de plusieurs textes de Forster encore inédits en français complète l’ensemble.

Emmanuel Hourcade est maître de conférences à l’École Normale Supérieure de Lyon, chercheur à l'IHRIM et docteur en Études germaniques.

Table des matières...

Version PDF : e-EAN 9782745363534. 62 EUR.