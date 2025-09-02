Patrick Berthier, Le Théâtre en France de 1791 à 1828. Le Sourd et la Muette (réimpr.)

Réimpression à l'identique en version broché.

Dans la série « Histoire du théâtre français », ce volume couvre les années 1791 à 1828, de la libération de l’activité théâtrale (janvier 1791) à la veille de l’éclosion scénique du romantisme marquée par Henri III et sa cour (février 1829). Cette période reste mal connue : les histoires du théâtre révolutionnaire négligentsouvent la production de divertissement, pourtant majoritaire ; Consulat et Empire ne sont pas seulement le temps des tragédies courtisanes ; et les ouvrages sur l’époque de la Restauration privilégient le débat d’idées, au détriment de la scène. L’axe de ce livre est donc la production théâtrale dans son foisonnement (plus de dix mille pièces créées durant la période) ; vaudeville, mélodrame, opéra-comique, et des formes populaires comme la pantomime ont donc la vedette ; et le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles n’est pas omis, car il nourrit l’activité de tous les théâtres, non de la seule Comédie-Française. Bref, on a tenté une histoire concrète du spectacle vivant.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

Patrick Berthier, ancien professeur à l’Université de Nantes, a travaillé sur Balzac, sur la presse littéraire après 1830 (sujet de sa thèse), sur l’histoire du théâtre (Le Théâtre en France de 1791 à 1828), sur Gautier (Gautier journaliste et édition des Jeunes France, GF-Flammarion, 2011 et 2013), et sur Henri Guillemin (Henri Guillemin tel quel, Utovie, 2017 ; édition critique des Chroniques du Caire et des Chroniques de Neuchâtel, même éditeur, 2019 et 2024).