Isak Nethanël Gath, Le sorcier de Schwabach. Le procès du Grand Rabbin d'Ansbach Hirsch Fränkel (trad. Jean-Louis Frenkel)

Traduit de l'allemand en français par Jean-Louis Frenkel

Une accusation de sorcellerie a eu lieu dans la principauté de Brandebourg-Ansbach au début du XVIIIe siècle. Cette affaire illustre les relations entre les Juifs et les autorités chrétiennes et éclaire les relations, parfois conflictuelles, existant au sein des communautés juives. Bien que ces événements dramatiques aient principalement concerné les deux frères Fränkel et leurs familles, ils eurent des conséquences décisives pour l’ensemble de la population juive du margraviat. L’affaire induisit un grave préjudice pour la communauté juive du margraviat, à savoir la confiscation de tous les livres sacrés et rituels et l’interdiction de fonctionner de l’importante imprimerie juive à Fürth.

L’auteur, Isak Nethanël Gath, universitaire israélien, a étudié de très nombreux documents conservés principalement aux Archives d’État de Nuremberg. L’ouvrage est traduit de l’allemand par Jean-Louis Frenkel.

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745363893. 30 EUR.