Edyta Kociubińska, Aurélien Lorig (dir.), Manifestations de la révolte dans le romanesque français du second XIXe siècle
Bâti autour de quatre axes - Bâtir un monde. Utopies ; Positionnements et personnages ; Condition humaine et révoltes ; Être réfractaire - visant à proposer aux lecteurs des approches différentes et des corpus parfois méconnus, cet ouvrage collectif consacré au roman cherche à apporter un éclairage novateur sur la question de la révolte chez des auteurs français du second dix-neuvième siècle. Dans ses manifestations diverses, voire insoupçonnées, la révolte est à la fois un motif récurrent, un moyen d'interroger le rapport au roman et une occasion de mettre en oeuvre un style révolté. Dans ce volume, le lecteur pourra ainsi (re)découvrir certaines oeuvres. Source utile de savoir pour le public universitaire, ce livre pourra également intéresser tout lecteur désireux de (re)lire des romans sous l'angle, parfois inattendu, de la révolte.
Tables des matières
Liste des illustrations
Notes sur les contributeurs
Aurélien Lorig, Introduction : roman et révolte
Partie 1. Bâtir un monde. Utopies
Valentin Duquet, Zola et la révolte contre la violence nihiliste. Cheminement intellectuel
du Ventre de Paris à Travail
Clémence Théodoridès-Bourgi, Du renouvellement de la société dans Les Trois Villes de Zola
Partie 2. Positionnements et personnages
Edyta Kociubińska, Joris-Karl Huysmans, l’enfant révolté du naturalisme ?
Jacques Marckert, Portrait de Jean des Esseintes en homme révolté
Emmanuel Boldrini, Révoltée, révoltante, la sorcière comme figure de l’indignation dans
Là-bas de Huysmans
Partie 3. Condition humaine et révoltes
Marie Dufay-Verbié, Le rire au service de révolte. Analyse de L’Homme qui rit de Victor Hugo
dans le contexte du roman dix-neuviémiste
Thierry Poyet, Amour promis (1909) d’Émile Clermont et la révolte intérieure dans le
roman psychologique
Partie 4. Être réfractaire
Jordan Diaz-Brosseau, Le réfractaire est-il un animal à plumes ? Roman parricide et voie des
oiseaux dans l’imaginaire vallésien
Alain Pagès, De Zola à Vallès : Germinal dans Le Cri du Peuple
Aurélien Lorig, Crise du langage et de la représentation dans le roman anarchiste. Dire
la révolte chez Octave Mirbeau, Georges Darien et Han Ryner
Meamar Tirenifi, Mirbeau, romancier et penseur contestataire. Subir, résister et
se révolter
Yoann Chaumeil, L’énergie bloyenne de la révolte : la subversion permanente
Index