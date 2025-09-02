Edyta Kociubińska, Aurélien Lorig (dir.), Manifestations de la révolte dans le romanesque français du second XIXe siècle

Bâti autour de quatre axes - Bâtir un monde. Utopies ; Positionnements et personnages ; Condition humaine et révoltes ; Être réfractaire - visant à proposer aux lecteurs des approches différentes et des corpus parfois méconnus, cet ouvrage collectif consacré au roman cherche à apporter un éclairage novateur sur la question de la révolte chez des auteurs français du second dix-neuvième siècle. Dans ses manifestations diverses, voire insoupçonnées, la révolte est à la fois un motif récurrent, un moyen d'interroger le rapport au roman et une occasion de mettre en oeuvre un style révolté. Dans ce volume, le lecteur pourra ainsi (re)découvrir certaines oeuvres. Source utile de savoir pour le public universitaire, ce livre pourra également intéresser tout lecteur désireux de (re)lire des romans sous l'angle, parfois inattendu, de la révolte.

Aurélien Lorig, Introduction : roman et révolte

Partie 1. Bâtir un monde. Utopies

Valentin Duquet, Zola et la révolte contre la violence nihiliste. Cheminement intellectuel

du Ventre de Paris à Travail

Clémence Théodoridès-Bourgi, Du renouvellement de la société dans Les Trois Villes de Zola

Partie 2. Positionnements et personnages

Edyta Kociubińska, Joris-Karl Huysmans, l’enfant révolté du naturalisme ?

Jacques Marckert, Portrait de Jean des Esseintes en homme révolté

Emmanuel Boldrini, Révoltée, révoltante, la sorcière comme figure de l’indignation dans

Là-bas de Huysmans

Partie 3. Condition humaine et révoltes

Marie Dufay-Verbié, Le rire au service de révolte. Analyse de L’Homme qui rit de Victor Hugo

dans le contexte du roman dix-neuviémiste



Thierry Poyet, Amour promis (1909) d’Émile Clermont et la révolte intérieure dans le

roman psychologique



Partie 4. Être réfractaire

Jordan Diaz-Brosseau, Le réfractaire est-il un animal à plumes ? Roman parricide et voie des

oiseaux dans l’imaginaire vallésien



Alain Pagès, De Zola à Vallès : Germinal dans Le Cri du Peuple



Aurélien Lorig, Crise du langage et de la représentation dans le roman anarchiste. Dire

la révolte chez Octave Mirbeau, Georges Darien et Han Ryner



Meamar Tirenifi, Mirbeau, romancier et penseur contestataire. Subir, résister et

se révolter



Yoann Chaumeil, L’énergie bloyenne de la révolte : la subversion permanente



