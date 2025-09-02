Anna Hanotte-Zawiślak, Florence Schnebelen et Ilona Bala (dir.), "En Pologne, c’est-à-dire nulle part". La Pologne et les Polonais dans la culture française après les Partages (1795-1918)

Préface de Bernard Franco

Lors de la première de la pièce Ubu roi, le 10 décembre 1896, Alfred Jarry place son lieu d’action « en Pologne, c’est-à-dire nulle part ». La Pologne indépendante n’existe plus en tant que territoire géopolitique, mais elle subsiste dans le coeur des Polonais qui portent en eux le souvenir de sa désintégration et qui tentent de conserver ou de recréer son identité dans leurs discours, leurs poèmes ou leurs habitudes. Le présent volume propose de revenir sur ce moment crucial pendant lequel l’un des grands pays d’Europe a cessé d’exister. Les articles qui le composent visent à souligner combien cette période de crise a redéfini non seulement la culture polonaise, mais aussi la façon dont celle-ci a pu nourrir la vie politique et intellectuelle française. Dans une approche pluridisciplinaire, les plus grands noms politiques, artistiques et scientifiques s’y associent aux parcours de personnalités encore méconnues afin de témoigner des influences réciproques tout au long du XIXe siècle.

Ont contribué à ce volume : Ilona Bala, Maeve Devitt-Tremblay, Bernard Franco, Alexia Gassin, Anna Hanotte-Zawiślak, Magdalena Kowalska, Agnieszka Lajus, Zofia Litwinowicz-Krutnik, Philippe Rygiel, Florence Schnebelen, Jean-Luc Sochacki, Agnieszka Stobierska, Alicja Walczyna, Karl Zimmer.

Anna Hanotte-Zawiślak est docteure en Littérature comparée de Sorbonne Université et ingénieure de recherche à Sorbonne Alliance.

Florence Schnebelen est maîtresse de conférences en Littérature comparée à l’Université Polytechnique Hauts-de-France.

Ilona Bala, membre de la Société Historique et Littéraire Polonaise (SHLP), est docteure en Littérature comparée de Sorbonne Université et chercheuse-traductrice.

Version PDF : e-EAN 9782745363657. 30 €