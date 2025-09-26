Editos
Combien sommes-nous ?

On s'en doutait depuis quelque temps : plusieurs personnalités habitent Pierre Bayard. Le théoricien des mondes parallèles enquête(nt) sur les personnalités multiples dans un nouvel essai dont le titre annonce la couleur : Je sommes plusieurs. Plutôt que de présenter l’être humain comme déchiré entre des pulsions contradictoires, pourquoi ne pas admettre que chacun·e d’entre nous abrite différentes personnes, qui parfois ne se connaissent même pas ? "Une telle évolution théorique, qui devrait logiquement nous inciter à prendre plusieurs noms, contribuerait à apaiser la vie en société, puisqu’il n’y aurait plus de sens à reprocher aux politiciens de changer d’avis, à accuser son conjoint d’adultère ou à condamner les malfaiteurs pour des actes qu’ils ont commis à leur insu." Le précédent essai de P. Bayard, Hitchcock s'est trompé, contre-enquête sur Fenêtre sur cour, paraît dans le même temps dans la collection Double des mêmes éditions de Minuit. Le double (?) fictionnel de l'essayiste vit dans le même temps sa seconde aventure dans la série imaginée par Clémentine Beauvais, Pierre Bayard déteXtive privé en menant l'Enquête sur Peter Pan.