László, Lana Del Rey. Hollywood Sadcore

Avec Lana Del Rey. Hollywood Sadcore, László élabore un portrait de la poétesse en pop star. Le buzz énorme qui accompagne la sortie de Born To Die est un leurre, un contre-feu. Il cache ce qui est le plus rare et le plus précieux : la poésie. Lana Del Rey est devenue une pop star afin de mieux cacher au monde entier qu’elle est en réalité une grande poétesse.

Dès son premier album, Lana Del Rey doit tout autant à Madonna qu’à Vladimir Nabokov ou encore Rihanna, Marilyn Monroe, Billie Holiday et James Dean. Ses références musicales vont de la pop au rap, en passant par le jazz et une certaine noirceur rock. Elle fait tout autant appel au cinéma et à la littérature qu’à la culture musicale à proprement parler pour construire son univers : ce grand collage de références continuera d’un album à l’autre.

László propose un essai hanté par la pensée de Mark Fisher en interrogeant en particulier la logique culturelle à l’œuvre dans les chansons de Lana Del Rey : tout à la fois portrait poétique ultra-référencé d’une pop star fascinante et écoute attentive de ses chansons, Lana Del Rey. Hollywood Sadcore est aussi une tentative de questionner à partir d’elles toute une époque.

​Le texte de László est le premier essai consacré à Lana Del Rey à paraître en français.

Un extrait de l'essai ainsi que la table des matières peuvent être lus sur le site de l'éditeur.