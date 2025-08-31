La mort des archives de Poezibao. Une lettre ouverte de Florence Trocmé

La mort des archives de Poezibao

dimanche 31 août 2025, par Florence Trocmé

Je viens d’apprendre de Typepad, hébergeur de l’ancien Poezibao, son shut-down complet et sans recours possible, le 30 septembre 2025.

À vous chères amies, chers amis,

vous tous lectrices et lecteurs de Poesibao

et singulièrement à vous, contributrices et contributeurs,

Une vraie catastrophe s’annonce : l’hébergeur-plateforme du premier Poezibao, l’américain Typepad, qui héberge ce site depuis sa création en 2004, effectue un shut down complet ce 30 septembre 2025. Je l’ai maintenu actif à titre d’archives, mais depuis janvier 2023 les publications se font sur le site sur lequel vous lisez cet article.



Concrètement cela signifie que plus rien ne sera accessible des 13 000 articles publiés sur le site de 2004 à fin 2022. J’ai heureusement senti le manque de fiabilité lors d’une grave panne à l’automne 2022 et j’avais alors choisi de faire migrer Poezibao, devenu Poesibao, sur un serveur français, personnel.



Cette première vie de PoeZibao, c’est 18 ans et à peu près 20 000 heures de travail, 13 000 articles, un index de dizaines de milliers de liens, 80 millions de caractères. Des milliers de livres reçus, présentés, triés, classés, donnés pour certains, à une bibliothèque, à une œuvre d’alphabétisation.

Travail qui jusqu’en 2022 fut solitaire et bien sûr totalement bénévole, sans aucun soutien ni subvention.

Je rappelle que Poezibao a reçu en 2022 un Grand Prix de l’Académie française. Ce qui souligne sans doute une certaine importance patrimoniale.



J’essaie d’exporter, de télécharger, de récupérer un maximum de données, mais ce n’est pas toujours simple. Je vous donne un exemple, les fichiers PDF présents dans les articles ont été téléchargés sur les serveurs de Typepad, qui seront définitivement inaccessibles le 30 septembre 2025 (le délai et la méthode sont inqualifiables). Or des fichiers PDF il y en a partout, dans maints et maints des 13 000 articles ; j’en ai récupéré une partie dans la médiathèque de Typepad, mais il y a sûrement des manques.



J’invite donc tous ceux qui ont contribué au site ou qui y ont été publiés à faire de leur côté des copies de leurs articles, au cas où… et cela avant le 30 septembre…

Pour cela accédez à Poezibao, l’ancien site, et copiez les, page par page, il n’y a guère d’autres solutions. S’il y a des PDF, ouvrez-les et enregistrez-les sur votre ordinateur. Vous pouvez vous servir du fameux index, qui sera complètement caduc, le 30 septembre, horresco referens quand je pense les heures que j’ai passé à l’entretenir !

Il est très facile de faire une copie complète d’une page. Il suffit d’aller sur la page en question et de faire « enregistrer sous…. »



Je vous présente toutes mes excuses, je suis bien évidemment consternée, c’est de la destruction pure et simple de patrimoine.



J’ai pu avoir confirmation que le service dépôt numérique de la BNF enregistre régulièrement le site, il y aura donc une copie pour les peut-être futurs chercheurs en littérature.

Je vais essayer de republier sur le site les numéros de la revue Nu(e) et ceux de la revue Sur Zone qui a compté 59 numéros.



Je vous demande de transmettre ces informations à vos connaissances qui auraient pu contribuer à Poezibao.



Le nouveau Poesibao lui va bien et continue tranquillement sa route. Disons que ce sont les archives qui sont en partie perdues. Et cela concerne essentiellement les PDF mis en ligne (les images aussi mais c’est moins grave), que je ne peux récupérer tous. J’ai pu faire un export complet (1600 pages) du texte de tous les articles.



Si certaines ou certains étaient disponibles pour m’aider, je suis preneuse. Il s’agirait de récupérer les PDF dans certaines catégories d’articles. Vous pouvez m’écrire à mon adresse mail que vous connaissez, je vous attribuerai une toute petite part de travail, avec les liens à ouvrir, c’est donc très simple et ne demande aucune compétence.



Bien amicalement à vous,

Florence Trocmé

—

NB 1 : je rappelle que le nouveau Poesibao est composé par l’équipe que je forme avec Isabelle Baladine Howald et Anne Malaprade.



NB 2 : Il n’est sans doute pas anodin que cet hébergeur soit américain, l’air du temps, là-bas, est propice à ce genre de destruction.