Heinrich Kleist, La Marquise d'O... - Et autres nouvelles

Édition d'Antonia Fonyi

Traduction (Allemand) : G. La Flize, M.-L. Laureau

« Il est bien plus grand et plus parfait que Schiller. On ne peut le ranger qu’à côté de Goethe, qui a peut-être pu l’inspirer, mais auquel il ne s’est jamais subordonné. Seul Shakespeare l’a enfanté. » — J. Grimm

L’action se passe en Italie du Nord, au siècle dernier. Une jeune veuve, lors de l’assaut donné à la citadelle que commande son père, est violée par un officier qui profite de son évanouissement. Quand la marquise doit avouer à sa famille qu’elle est enceinte, celle-ci la chasse ; c’est paradoxalement en proclamant son humiliation qu’elle retrouvera son honneur… L’œuvre de Kleist (1777-1811) revient sans cesse au thème de la chute : l’auteur partage avec Rousseau la nostalgie de l’innocence perdue. Dans un monde brisé, qui ne comporte plus d’absolu, la pureté féminine devient le seul idéal possible. Ce récit, dont Éric Rohmer tira un film en 1976, fut inspiré à Kleist par une anecdote que raconte Montaigne dans ses Essais.

