Heinrich von Kleist, Anecdotes

Traduit de l'allemand et présenté par Régis Quatresous

“Un capucin accompagnait un Souabe à l’échafaud sous une forte pluie. Chemin faisant, le condamné se plaignit plusieurs fois à Dieu de devoir faire une route aussi pénible par un temps aussi exécrable. Le capucin voulut le consoler par des paroles chrétiennes : ‘Qu’as-tu à te plaindre, vaurien ? Tu n’as que l’aller à faire, alors que moi, par ce temps-là, je devrai en plus prendre le chemin en sens inverse.’”

Le 1er octobre 1810, à Berlin, apparut un journal d’un genre nouveau, les Berliner Abendblätter, soit “Journaux du soir berlinois”. L’écrivain, poète et dramaturge Heinrich von Kleist en était le rédacteur en chef et l’artisan principal. Sa ligne éditoriale : divertir le public, mais de façon raisonnable. Un mélange de littérature, de critiques, de chiens écrasés, de notes sur l’économie et de signalements d’incendie, entre journal généraliste et presse à sensation. Le ton était neuf, le succès fut considérable.

Mais la censure d’une monarchie prussienne aux abois, les polémiques, la concurrence malveillante et une gestion aventureuse auront raison du Berliner Abendblätter après six mois d’existence. De cette dernière tentative pour se faire un nom, von Kleist ressort endetté, humilié et privé de soutiens. Il se suicide le 21 novembre 1811, à 34 ans.Sur 153 numéros, on attribue aujourd’hui à von Kleist quelque 150 textes, tous n’étant pas signés. Parmi eux, 34 ont reçu le nom d’Anecdotes. Certains parlent d’“histoires courtes”, voire de “curiosités”. Tour à tour fantasque, cocasse ou caustique, c’est un mélange hybride d’historiettes, de nouvelles locales et de petits récits. On peut y trouver un écho aux autres œuvres de l’auteur comme une façon de flatter chez le public un goût pour le sensationnel. Écrites dans l’urgence, transgressives voire offensives dans le contexte politique d’alors, ces proses font de ce recueil une œuvre à part entière.

Cent ans après leur redécouverte, elles auront comme admirateur un certain Franz Kafka...

