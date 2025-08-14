Roberto Juarroz, Poésie et création (rééd.)

Traduit de l'espagnol (Argentine) par Fernand Verhesen

(Édition originale : 2010)

Ce livre qui a fait date rassemble un ensemble d’entretiens de Roberto Juarroz avec Guillermo Boido. Juarroz y développe en profondeur sa conception de la poésie, son rapport à l’écriture et à l’oeuvre de poètes, d’artistes et de penseurs qui l’ont influencé.

Peut-on définir la poésie ? Le poème comme organisme incomplet. La parole et le silence. Renoncements de la poésie moderne. Nécessité et intensité de la parole dans le poème. La poésie est reconnaissance de l’absurde et de l’anti-absurde. Le poème devant l’abîme de la condition humaine. La reconnaissance totale du réel. Poésie et philosophie. Disponibilité du poète. Poésie et expérience de la mort. La poésie comme forme périssable et comme présence. Poésie et art. Le poète et sa vision du monde. Poésie, connaissance et sagesse. Le bouddhisme Zen. La mystique. Possibilité d’une synthèse des possibilités humaines. Science et humanités. Nécessité d’un penser majeur. Poésie, reconnaissance et création de réalité. Poésie et métaphysique. Poésie et idéalisme. La poésie comme regard à partir des limites et le poète comme voyant. Heidegger. La fondation de l’être par la parole. Revers, antithèse et recherche d’une troisième dimension poétique. L’irrationnel et le plus que rationnel. La poésie devant l’éthique, l’esthétique et la gnoséologie. Toute poésie est une éthique profonde. La poésie est-elle une « consolation » ? Une aventure nécessaire.

Lire un extrait…

Roberto Juarroz (1925-1995) est un poète argentin. Il est considéré comme un des poètes majeurs de son temps. Son œuvre est rassemblée sous le titre de Poésie verticale.

En savoir plus…

—

Presse et librairies

Sceptique en même temps que brûlant, précis sans fuir l’abstraction, décalé en toute indifférence, Roberto Juarroz parle. — Marta Krol, Le Matricule des Anges

Un grand conte solitaire. — Marie Étienne, Quinzaine littéraire n° 1010 du 1er au 15 juillet 2010.