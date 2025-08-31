Jordi Canal (ed.), Tiempos difíciles. Euroamérica fin de siglo

Hacia el final del Ochocientos los países del oeste de Europa y del sur del continente americano pasaron por una importante reconformación geopolítica. Las potencias del norte, especialmente Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, afianzaron su poderío económico-industrial y militar, en detrimento de las naciones de los distintos sures, y provocaron un auténtico replanteamiento de fuerzas a uno y otro lado del Atlántico. El fin de aquel siglo fue un momento álgido en la contraposición simbólica entre razas latinas y anglo-sajonas, supuestamente decadentes las primeras y pujantes las segundas.

Aquellos años constituyeron un periodo clave en los intentos para culminar, en cada uno de los nuevos Estados-nación recientemente surgidos, los procesos de establecimiento de límites fronterizos y para afianzar el control territorial interno. Se trata de un momento singularmente euroamericano, de intensos lazos entre América Latina y Europa occidental. A este tiempo y a ese vasto espacio está dedicado el libro. Entre las temáticas abordadas destacan las vinculadas con la búsqueda de la modernidad, la construcción del concepto de lo nacional, las fronteras, la vida política, el liberalismo y el conservadurismo, las guerras internas e internacionales, el caudillismo, el catolicismo, las migraciones, la historia y la memoria, el colonialismo, la influencia de los intelectuales, la cuestión racial y papel de productos de comercio masivo como el café y hasta de los cafés como escenarios de dinamización cultural. Es la apasionante historia de unos tiempos difíciles.

Vers la fin du XIXe siècle, les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Sud ont connu une reconfiguration géopolitique majeure. Les puissances du Nord, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis, renforcent leur puissance économique, industrielle et militaire, au détriment des nations des différents Suds, et provoquent une véritable recomposition des forces de part et d'autre de l'Atlantique. La fin de ce siècle est un point culminant dans l'opposition symbolique entre les races latine et anglo-saxonne, la première étant supposée décadente et la seconde en plein essor.

Ces années ont constitué une période clé dans les tentatives de finalisation, dans chacun des nouveaux États-nations, des processus d'établissement des frontières et de consolidation du contrôle territorial interne. Il s'agit d'un moment typiquement euro-américain où les liens entre l'Amérique latine et l'Europe occidentale sont intenses. Ce livre est consacré à cette époque et à ce vaste espace. Parmi les thèmes abordés figurent ceux liés à la recherche de la modernité, à la construction du concept de nationalité, aux frontières, à la vie politique, au libéralisme et au conservatisme, aux guerres internes et internationales, au caudillisme, au catholicisme, aux migrations, à l'histoire et à la culture, le catholicisme, les migrations, l'histoire et la mémoire, le colonialisme, l'influence des intellectuels, la question raciale et le rôle des produits de grande consommation comme le café ou encore les cafés les cafés en tant qu'espaces de sociabilité politique et culturelle. C'est l'histoire passionnante des Temps difficiles.

Contributeurs : Jordi Canal, Erika Pani, Mariano Esteban de Vega, Maurizio Ridolfi, Vincent Duclert, Hugo Gonçalves Dores y Miguel Bandeira Jerónimo, Rafael Rojas, Patricia Alvarenga y Miguel Ángel Herrera, Patricia Vega Jiménez, Brenda Escobar Guzmán, Ángel Rafael Lombardi Boscán, Carlos Espinosa, Alex Loayza Pérez y Cristóbal Aljovín de Losada, Ángel Soto, Marta Irurozqui, María Laura Reali y Nadia Andrea De Cristóforis.