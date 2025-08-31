Marie Bouhaïk-Gironès, Estelle Doudet et Katell Lavéant (dir.), Jelle Koopmans. Les Mondes du théâtre : farces, sotties et autres spectacles (XVe-XVIe siècles)

« Rien n'est jamais totalement simple » : cette phrase résume le champ de recherche aussi bien que l'approche méthodologique de celui qui est sans doute aujourd'hui le plus influent des spécialistes internationaux du théâtre français du Moyen Age.

Face à cet objet difficile à saisir, l'œuvre scientifique de Jelle Koopmans s'est imposée depuis les années 1980 par deux apports majeurs qui ont façonné les nouvelles manières de faire l'histoire du théâtre au XXIe siècle, la promotion d'un questionnement le plus ouvert et le plus radical des savoirs établis, et une approche épistémologique globale illustrée par une interdisciplinarité constitutive de ses travaux.

Ce recueil d'articles rassemble les travaux les plus marquants du chercheur.

