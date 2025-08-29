Sylvain Santi

Pascal Quignard l’anarchiste

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 132, 2025.

L’objectif est de lire la littérature contemporaine à l’aune des problématiques ouvertes par les ontologies anarchistes qui la précèdent et dont elle hérite. La première œuvre retenue est celle de Pascal Quignard. La question est celle du sujet via la figure du solitaire que cette œuvre construit.

Existe également en version reliée - EAN 9782406185956 - au prix de 98 EUR.