Sophie Cottin, Correspondance complète, t. IV : Un dernier amour (1804-1806)

Sophie Cottin

Correspondance complète

Tome IV Un dernier amour (1804-1806)

Édition de Mathilde Chollet et Huguette Krief

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 64, série Le dix-huitième siècle, n° 13, 2025.

Un dernier amour (1804-1806), recueil de 370 lettres, offre la correspondance inédite de Sophie Cottin avec le philosophe Azaïs, révélant leurs vraies relations, hors des légendes. Ni son succès, ni ses amitiés ne la distraient de sa mélancolie face à la marche inexorable de l’Histoire sous Napoléon.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406185451 - au prix de 109 EUR.