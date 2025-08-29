Édition
Nouvelle parution
Jean La Rue, Dictionnaire d’argot et des locutions populaires. Version raisonnée et commentée à partir des éditions de 1894 et du début du XXe siècle

Jean La Rue, Dictionnaire d’argot et des locutions populaires. Version raisonnée et commentée à partir des éditions de 1894 et du début du XXe siècle

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2025
  • EAN : 9782406180050
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18006-7
  • 840 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Jean La Rue

Dictionnaire d’argot et des locutions populaires.

 Version raisonnée et commentée à partir des éditions de 1894 et du début du XXe siècle

Édition de Denis Delaplace

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 815, 2025.

Le dictionnaire de Jean La Rue a été publié, avec des modifications successives, de 1894 à la fin du XXe siècle. Cette version raisonnée et corrigée offre un dictionnaire rénové du français argotique et populaire ainsi qu'un tableau suggestif de l'ensemble lexical expressif baptisé « langue verte ».

Table des matières…