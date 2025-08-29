Jean La Rue, Dictionnaire d’argot et des locutions populaires. Version raisonnée et commentée à partir des éditions de 1894 et du début du XXe siècle
Jean La Rue
Dictionnaire d’argot et des locutions populaires.
Version raisonnée et commentée à partir des éditions de 1894 et du début du XXe siècle
Édition de Denis Delaplace
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 815, 2025.
Le dictionnaire de Jean La Rue a été publié, avec des modifications successives, de 1894 à la fin du XXe siècle. Cette version raisonnée et corrigée offre un dictionnaire rénové du français argotique et populaire ainsi qu'un tableau suggestif de l'ensemble lexical expressif baptisé « langue verte ».