La Rochefoucauld, Mémoires
La Rochefoucauld
Mémoires
Édition de Bruno Tribout
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 814, 2025
Cette édition offre, à côté de la version du texte considérée comme définitive, un parcours génétique éclairant le travail d’écriture et les stratégies de publication de La Rochefoucauld. Elle analyse la circulation et la réception d’un texte fondateur pour le genre des Mémoires et l’historiographie de la Fronde.