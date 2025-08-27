Édition
Louis Jouvet, L’Art du théâtre, t. II : Pratique du théâtre

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2025
  • EAN : 9782406180074
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18008-1
  • 492 pages
  • Prix : 18 EUR
  • Date de publication :
Publié le

Ce second tome contient des textes, en partie inédits, que Louis Jouvet a consacrés à toutes les composantes de la création théâtrale, dont il n’a cessé d’interroger les traditions et les perspectives d’avenir : scénographie, mise en scène, écriture dramatique, réception par les spectateurs et institutions.

