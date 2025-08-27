Louis Jouvet, L’Art du théâtre, t. II : Pratique du théâtre

Louis Jouvet

L’Art du théâtre. Tome II Pratique du théâtre

Édition de Marc Véron et Jean-Louis Besson.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 816, 2025.

Ce second tome contient des textes, en partie inédits, que Louis Jouvet a consacrés à toutes les composantes de la création théâtrale, dont il n’a cessé d’interroger les traditions et les perspectives d’avenir : scénographie, mise en scène, écriture dramatique, réception par les spectateurs et institutions.

Table des matières…