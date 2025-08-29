Florence Fix, Michela Landi (dir.), Le Pouvoir du médecin au XIXe siècle

Le Pouvoir du médecin au XIXe siècle

Sous la direction de Florence Fix et Michela Landi.

Paris, Classiques Garnier, coll. Lettres Modernes Minard, « Carrefour des lettres modernes », n° 18, 2025.

La médecine au XIXe siècle est la reine des sciences. De Balzac à Gautier, de Flaubert à Zola, nombreuses sont les figures de médecins dans les romans. Bianchon ou Cherbonneau, Bovary ou Pascal sont les représentants de l'ambivalence que revêt cette figure professionnelle, dont le pouvoir s’avère rival de celui du romancier.

Table des matières…