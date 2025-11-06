L'affaire Oden
Certains faits divers condensent l’essence et l’esprit d’une époque. L’histoire de Takahashi Oden, femme japonaise ordinaire, exécutée pour meurtre et qualifiée de "démoniaque", symbolise ainsi ce que furent les débuts de l’ère Meiji. Ce drame de la pauvreté, qui suscita un engouement considérable dans une société japonaise en voie d’occidentalisation, témoigne en creux de l’affranchissement des femmes au rôle qui leur était assigné. Sur fonds de débauche, de déshumanisation, de fantasmes masculins et d’excitation médiatique, le destin singulier d’Oden se confond avec le destin du Japon des années 1870 en son entier. Pierre-François Souyri consacre un essai à L’affaire Oden, avec ce sous-titre Une diabolique dans le Japon de Meiji (Flammarion). Fabula vous invite à feuilleter le livre…