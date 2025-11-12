Sur le concept de nature
Publié le par Marc Escola
Alain Badiou propose dans la collection Climats (Flammarion) une Méditation sur le concept de Nature : que signifie, en vérité, le mot “nature” ? Le philosophe y voit "un concept extraordinairement retors, à la fois labile et un peu insaisissable. Il court dans la pensée, un peu comme dans le jeu du furet, de telle sorte qu’il est impossible de savoir où il est exactement". Alain Badiou regarde donc le concept comme une énigme, pour nous faire parcourir l’histoire de la philosophie et ouvre des perspectives nouvelles pour penser "la nature" dans un monde qui n’en a jamais autant parlé sans préciser vraiment ce dont il s’agit. Fabula vous invite à feuilleter quelques pages de l'essai…