Que faire de la littérature ?
Antoine Compagnon s'était un peu posé la question, à l'aube de son enseignement au Collège de France : La Littérature pour quoi faire ? C'est au tour d'Édouard Louis de s'en inquiéter : Que faire de la littérature ?, dans un livre issu d'entretiens avec Mary Kairidi et qui paraît chez Flammarion. Le livre propose une "traversée de l’histoire littéraire et une réflexion sur les impensés de cette histoire". À travers les notions de "confrontation" et d’"intimisme", Édouard Louis tente de dépasser les oppositions classiques entre littérature politique et littérature formelle, parole et écrit, récits intimes et œuvres de combat, pour appeler de ses vœur "une nouvelle littérature, radicalement contemporaine, lyrique et révolutionnaire".