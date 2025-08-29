Fanny Tercy

Œuvres complètes. Tome I 1816-1823

Édition de Jacques Geoffroy.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », n° 41, 2025

Fanny Tercy (1782-1851) débute sa carrière littéraire sous la Restauration. Aux côtés de Claire de Duras, Sophie Gay, Félicité de Genlis, Isabelle de Montolieu ou Virginie de Senancour, elle défend et illustre cette écriture romanesque féminine qui s'affirme progressivement au seuil du XIXᵉ siècle.

