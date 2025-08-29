Fanny Tercy, Œuvres complètes, t. II : 1824-1838

Fanny Tercy

Œuvres complètes. Tome II 1824-1838

Édition de Jacques Geoffroy.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », n° 42, 2025

Sous la monarchie de Juillet, l’œuvre de Fanny Tercy s’oriente avec succès vers deux genres à la mode qu’elle contribue à enrichir : d’une part la littérature enfantine à visée morale, d’autre part la chronique médiévale, pour laquelle elle s’inspire de l’histoire et des légendes franc-comtoises.

