Essai
Nouvelle parution
Yseult Martinez, Handel & ses héroïnes. Un imaginaire de la puissance des femmes

  • Paris , Classiques Garnier, coll. "Lire le XVIIe siècle", 2025
  • EAN : 9782406181873
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18189-7
  • 652 pages
  • Prix : 59 EUR
  • Date de publication :
Yseult Martinez

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIe siècle », n° 88, série Musique et littérature n° 6, 2025.

Il s'agit d'interroger les mots et la musique de cinq héroïnes de Handel, à travers l’étude de ses livrets d’opéras. Cet ouvrage replace leurs propos dans le contexte de leur création, afin de mieux comprendre l’imaginaire des contemporains.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406181880 - au prix de 108 EUR.