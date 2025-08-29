Jing Wang, La Chine et le Théâtre français depuis 1978
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 41, 2025.
Cet ouvrage analyse le rôle du théâtre français dans l’évolution du théâtre chinois contemporain par une étude historique remontant à la fin du XIXe siècle. À travers des études de cas précis, il met en lumière les enjeux des différentes formes de collaboration franco-chinoises.
Existe également en version reliée - EAN 9782406185369 - au prix de 108 EUR.