Essai
Nouvelle parution
Jing Wang, La Chine et le Théâtre français depuis 1978

Jing Wang, La Chine et le Théâtre français depuis 1978

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études sur le théâtre et les arts de la scène", 2025
  • EAN : 9782406185352
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18537-6
  • 533 pages
  • Prix : 59 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Jing Wang

La Chine et le Théâtre français depuis 1978

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 41, 2025.

Cet ouvrage analyse le rôle du théâtre français dans l’évolution du théâtre chinois contemporain par une étude historique remontant à la fin du XIXe siècle. À travers des études de cas précis, il met en lumière les enjeux des différentes formes de collaboration franco-chinoises.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406185369 - au prix de 108 EUR.