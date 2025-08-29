Mariia Pshenichnikova, Avant-gardes européennes et statut de l’œuvre d’art (1895-1917). "Une guerre inexorable à la doctrine"
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Mariia Pshenichnikova
Avant-gardes européennes et statut de l’œuvre d’art (1895-1917). « Une guerre inexorable à la doctrine »
Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 152, 2025.
Il s'agit d'interroger le statut de l’œuvre d’art et des catégories esthétiques traditionnelles existant au moment de l’explosion des premières avant-gardes en France, en Italie et en Russie, et ainsi de décrire les mécanismes de leur transformation et de leur enrichissement.
—
