Mariia Pshenichnikova, Avant-gardes européennes et statut de l’œuvre d’art (1895-1917). "Une guerre inexorable à la doctrine"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Perspectives comparatistes", 2025
  • EAN : 9782406187080
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18710-3
  • 616 pages
  • Prix : 59 EUR
  • Date de publication :
Publié le

Mariia Pshenichnikova

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 152, 2025.

Il s'agit d'interroger le statut de l’œuvre d’art et des catégories esthétiques traditionnelles existant au moment de l’explosion des premières avant-gardes en France, en Italie et en Russie, et ainsi de décrire les mécanismes de leur transformation et de leur enrichissement.

Existe également en version reliée - EAN 9782406187097 - au prix de 108 EUR.