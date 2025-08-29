Mariia Pshenichnikova

Avant-gardes européennes et statut de l’œuvre d’art (1895-1917). « Une guerre inexorable à la doctrine »

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 152, 2025.

Il s'agit d'interroger le statut de l’œuvre d’art et des catégories esthétiques traditionnelles existant au moment de l’explosion des premières avant-gardes en France, en Italie et en Russie, et ainsi de décrire les mécanismes de leur transformation et de leur enrichissement.

Table des matières…

—

Existe également en version reliée - EAN 9782406187097 - au prix de 108 EUR.