45 rue d'Ulm
Après Thomas Reverdy (6 avenue Georges V) et Mazarine Pingeot (11 quai Branly), Eliette Abecassis signe le troisième livre de la collection "Retour chez soi" des éditions Flammarion : 45 rue d'Ulm, l'adresse de l’École Normale Supérieure, où la romancière n'était pas revenue depuis qu'elle en était sortie, trente-cinq en amont, et où elle a invité à la retrouver ses amis d'autrefois. "Et maintenant que je les attends, je me demande bien lesquels d’entre eux vont venir me retrouver, ce soir, dans cette école mythique sur laquelle quatre ouvrages seulement ont été publiés, tous par des hommes. J’ai moi-même écrit une trentaine de livres, mais jamais à la première personne. Je parle donc de moi pour la première fois dans celui-là". Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…