Jean-Claude Caron, Le nez de Balzac, suivi de Odorama balzacien

De multiples odeurs émanent de l’œuvre comme du corps de Balzac. Des plus suaves aux plus délétères, elles s’inscrivent dans un code des odeurs qui constitue une frontière à la fois morale, sociale et genrée entre les individus. Cet ouvrage étudie également l’anatomie nasale du romancier à travers les nombreux portraits qui le décrivent ou le représentent. Adepte de la physiognomonie de Lavater, Balzac fait des caractéristiques physiques de ses personnages, dont le nez, des indices de leur personnalité. Selon qu’il est camus, aquilin, droit, en trompette, etc., il révèle, trahit même, ce que son propriétaire ne peut cacher en termes de vice comme de vertu.

On propose enfin un Odorama balzacien qui, en une quarantaine d’entrées, offre un panorama olfactif de l’œuvre du romancier.

Jean-Claude Caron, professeur émérite d’histoire à l’université de Clermont-Auvergne 4 et également président de la société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle. Son dernier ouvrage paru: Van Gogh en toutes lettres: un homme dans son siècle(Champ Vallon, 2022).