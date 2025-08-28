Vacations culture, expression et communication à l'IUT d'Aix-Marseille université (site Saint-Jérôme) - 2025-2026

L’IUT d’Aix-Marseille université est à la recherche urgente de vacataires chargés d’enseignement temporaire pour des enseignements de culture, expression et communication pour l’année scolaire 2025-2026.

Les enseignements sont donnés en présentiel exclusivement, au sein du département Génie Électrique et Informatique Industrielle, sur le site Saint-Jérôme, à Marseille.

La période d’enseignement court de septembre à mai.

Les cours concernent des groupes de TD de 25 étudiants de 1e année de BUT (licence professionnelle), à raison de 2h par semaine et par groupe, les vendredi matin.

Des supports de cours peuvent être fournis au vacataire, mais ce dernier demeure libre de son programme, tant que ce dernier s’appuie sur les attendus et objectifs définis par le Programme national, disponible en ligne : https://iuthaguenau.unistra.fr/websites/iuthaguenau/documents/BUT/GEII.pdf.

Les prérequis administratifs sine qua non sont les suivants :

Avoir renouvelé son inscription en doctorat pour l’année scolaire durant laquelle sont effectuées les vacations.

OU pouvoir justifier de 900h annuelles dans un emploi annexe (ou 300 h d’enseignement)

OU être auto-entrepreneur depuis 3 ans et de justifier de revenus annuels supérieurs à 10 000 euros.

Contact : Marine CELLIER - marine.cellier@univ-amu.fr