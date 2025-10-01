Catherine Brun (dir.), Abécédaire du 13 novembre. La terreur en toutes lettres

Dix ans après les attaques terroristes du 13 novembre 2015, les plaies ne se sont pas refermées. Il est d’autant plus nécessaire de prendre la mesure des traces et des impacts de cet événement monstre dans et pour la société française. Cet abécédaire, conçu par l’équipe « Écrire le 13 novembre, écrire les terrorismes » propose de le faire en interrogeant les témoignages ou chroniques, romans et récits, pièces de théâtre, poèmes, chansons, bandes dessinées, ouvrages de littérature de jeunesse et théâtre jeunes publics qui leur ont fait écho. Contre les synthèses de façade, ses éclats alphabétiques prennent acte des désagrégations. Ils permettent à chaque lectrice et lecteur de s’emparer du choc et de ses répliques, pour entrer en dialogue avec des subjectivités créatrices.

L'ouvrage peut être acquis, par souscription (tarif préférentiel de 20,5€ au lieu de 24€, sans frais de port) d'ici le 1er octobre.