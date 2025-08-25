Vacation en grammaire et stylistique sur Claire de Duras pour la préparation à l'agrégation de Lettres modernes (Paris Nanterre)

Est à pourvoir, à l'université Paris Nanterre, pour l'année universitaire 2025-2026, une vacation en grammaire et stylistique, autour de la préparation aux épreuves écrites et orales de l'agrégation de Lettres modernes, sur l'oeuvre de Claire de Duras au programme pour la session 2026 (Claire de Duras, Ourika, Édouard, Olivier ou le Secret, dans Œuvres romanesques (pages 65 à 337), édition de Marie-Bénédicte Diethelm, Paris, Gallimard (collection : Folio Classique, n° 4559), 2023.).

La personne chargée du cours devra assurer 16h de cours sur l'année (avant les épreuves d'admission) incluant des entraînements aux épreuves.

Les modalités spécifiques à la préparation de l'agrégation de Lettres à Nanterre sont détaillées sur le site web de référence: https://dep-lettresmodernes.parisnanterre.fr/formations-et-inscriptions/agregation-de-lettres-modernes

Le CV est à envoyer avant le 3 septembre à Carole Boidin (cboidin@parisnanterre.fr) et Jérémie Majorel (jmajorel@parisnanterre.fr) coordinateurs de la préparation, à contacter aussi pour toute information complémentaire.