Elizabeth von Arnim, La femme du pasteur (inédit)

Traduit de l’anglais par Élisabeth Santa-Croce.

Mêlant satire sociale, féminisme avant la lettre et critique des contraintes religieuses ou patriarcales, La Femme du pasteur raconte l’histoire d’Ingeborg Bullivant, fille d’un évêque anglais, qui, en guise d’évasion, épouse un pasteur allemand autoritaire et se retrouve prise au piège d’une vie austère et dénuée d’amour.

Dans ce livre à la fois ironique et poignant, Elizabeth von Arnim illustre avec finesse l’étouffement des femmes dans des rôles imposés, la difficulté d’échapper à la respectabilité bourgeoise et la quête d’autonomie. Remarquable observatrice des hypocrisies sociales, l’auteur de En caravane, sans jamais forcer le trait, accorde à ses personnages un humour et une tendresse qui évitent tout manichéisme. Son oeuvre ne va pas sans conserver une certaine actualité.

Cousine de la romancière Katherine Mansfield, Elizabeth von Arnim (1866-1941) est née Mary « May » Annette Beauchamp en Australie. Au cours d’un voyage en Europe, elle rencontre le comte Henning August von Arnim-Schlagenthin, un aristocrate prussien. Après quelques années passées à Berlin, elle s’installe dans le domaine familial de Nassenheide. En 1898, elle publie anonymement son premier ouvrage, Elizabeth et son jardin allemand, véritable événement littéraire de la fin du siècle. À la mort de son époux, elle s’installe en Suisse et entretient pendant un temps une liaison tapageuse avec l’écrivain H.G. Wells avant un remariage malheureux avec Lord John Russell. D’elle, ont été publiés aux éditions Les Belles Lettres : Les Aventures d’Elizabeth à Rügen, Vera et Mr. Skeffington.