Pierre Hadot, Éloge de Socrate (rééd.)

“Habituellement, faire l’éloge d’un personnage, c’est énumérer des qualités toutes aussi admirables les unes que les autres, c’est faire apparaître une figure harmonieuse, atteignant à la perfection dans tous les domaines. Pourtant, quand il s’agit de Socrate, même du Socrate idéalisé, créé par Platon et Xénophon, ce n’est pas le cas. Bien au contraire, et c’est là le paradoxe socratique, la figure de Socrate apparaît d’emblée, à celui qui la découvre, comme déroutante, ambiguë, inquiétante.”

Cette étude ne tente pas de reconstituer le Socrate historique, mais présente la figure paradoxale et ironique du sage telle qu’elle a agi dans la tradition occidentale à travers Le Banquetde Platon et telle qu’elle fut perçue par ces deux grands esprits socratiques que furent Kierkegaard et Nietzsche.

Lire un extrait…