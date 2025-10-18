Parole et démocratie sont liées par nature : le fonctionnement du régime démocratique dépend du respect de la parole publique, de la transparence et de l’accessibilité du discours politique. Or, de jour en jour, il semble que le mensonge devienne moins palpable, que la mauvaise foi soit désormais la forme la plus courante d’expression, et que le réel s’enferme dans des mots-écrans (wokisme, islamo-gauchisme…), jetés comme des arguments d’autorité. Ce nouvel ordre, Clément Viktorovitch l’appelle logocratie ; dans l'essai éponyme qui vient de paraître aux éditions du Seuil, il montre comment la parole peut confisquer le pouvoir : quand les discours du pouvoir cèdent à la déloyauté, quand les gouvernants ne cessent de mentir, sans jamais avoir à en payer le prix, quand les mots ne visent plus à éclairer le débat public, mais à l’empêcher, toutes les dérives deviennent possibles.