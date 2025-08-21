Pierre Maurel-Dupeyré, Larissa et Lucie, roman créole inédit suivi de Le collier de perles, nouvelle inédite

Larissa et Lucie, roman inédit de Pierre Maurel-Dupeyré, Créole blanc né à la Guadeloupe, trace l’histoire de la société coloniale et des rapports entre gens des différentes « races » qui la composent. Signant en 1846 un portrait fictif, mais réaliste et multidimensionnel, de l’île de Cuba avec sa géographie physique et humaine, l’auteur cherche à souligner le danger des liaisons entre des hommes blancs et des métisses et les conséquences des rapports avec ces femmes pour leurs familles. Puis, à la veille de sa mort, en 1893, Maurel-Dupeyré reprend un épisode clé de son roman « cubain » pour en faire le point de départ d’une nouvelle dont l’action se passe à Paris au milieu du 19e siècle. Ce réemploi de son matériau colonial mènera à un dénouement tout aussi dévastateur, mais fascinant pour ceux qui s’intéressent à l’histoire hybride de la littérature française et francophone.

Table des matières

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Les trois « races » … … … … x

Le concubinage et ses conséquences … … xi

Le paysage et la sociabilité, révélateurs des hiérarchies … xii

Les drames nés des liens avec des femmes métisses … xv

Un sermon pour terminer … … … xvi

Un épisode de Larissa et Lucie retravaillé en 1893 … xviii

Conclusion … … … … … xix

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxi

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxiii

LARISSA ET LUCIE, ROMAN CRÉOLE … 1

Première partie

I … … … … … … 1

II … … … … … … 9

III … … … … … … 17

IV … … … … … … 25

V … … … … … … 29

VI … … … … … … 35

VII … … … … … … 43

VIII … … … … … … 51

IX … … … … … … 57

X … … … … … … 51

XI … … … … … … 69

XII … … … … … … 77

Deuxième partie

XIII … … … … … … 83

XIV … … … … … … 91

XV … … … … … … 97

XVI … … … … … … 105

XVII … … … … … … 113

XVIII … … … … … … 125

XIX … … … … … … 133

XX … … … … … … 141

XXI … … … … … … 147

XXII … … … … … … 159

ANNEXE : LE COLLIER DE PERLES … … … 163



