Pierre Maurel-Dupeyré, Larissa et Lucie, roman créole inédit suivi de Le collier de perles, nouvelle inédite
Larissa et Lucie, roman inédit de Pierre Maurel-Dupeyré, Créole blanc né à la Guadeloupe, trace l’histoire de la société coloniale et des rapports entre gens des différentes « races » qui la composent. Signant en 1846 un portrait fictif, mais réaliste et multidimensionnel, de l’île de Cuba avec sa géographie physique et humaine, l’auteur cherche à souligner le danger des liaisons entre des hommes blancs et des métisses et les conséquences des rapports avec ces femmes pour leurs familles. Puis, à la veille de sa mort, en 1893, Maurel-Dupeyré reprend un épisode clé de son roman « cubain » pour en faire le point de départ d’une nouvelle dont l’action se passe à Paris au milieu du 19e siècle. Ce réemploi de son matériau colonial mènera à un dénouement tout aussi dévastateur, mais fascinant pour ceux qui s’intéressent à l’histoire hybride de la littérature française et francophone.
Table des matières
INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v
Les trois « races » … … … … x
Le concubinage et ses conséquences … … xi
Le paysage et la sociabilité, révélateurs des hiérarchies … xii
Les drames nés des liens avec des femmes métisses … xv
Un sermon pour terminer … … … xvi
Un épisode de Larissa et Lucie retravaillé en 1893 … xviii
Conclusion … … … … … xix
NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxi
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxiii
LARISSA ET LUCIE, ROMAN CRÉOLE … 1
Première partie
I … … … … … … 1
II … … … … … … 9
III … … … … … … 17
IV … … … … … … 25
V … … … … … … 29
VI … … … … … … 35
VII … … … … … … 43
VIII … … … … … … 51
IX … … … … … … 57
X … … … … … … 51
XI … … … … … … 69
XII … … … … … … 77
Deuxième partie
XIII … … … … … … 83
XIV … … … … … … 91
XV … … … … … … 97
XVI … … … … … … 105
XVII … … … … … … 113
XVIII … … … … … … 125
XIX … … … … … … 133
XX … … … … … … 141
XXI … … … … … … 147
XXII … … … … … … 159
ANNEXE : LE COLLIER DE PERLES … … … 163