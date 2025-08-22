Agnès Thurnauer, L'amour de la peinture. Notes dans l’atelier, 2009-2024 (préf. Tiphaine Samoyault)

Préface de Tiphaine Samoyault

Consignées depuis 2009, les notes d’atelier d’Agnès Thurnauer participent pleinement de sa recherche et mènent de plain-pied vers le lieu actif de sa création. Cet ouvrage dévoile – au fil des jours, des événements et des rencontres – des pensées, saisies sur le vif, au centre de sa pratique, qu’elle questionne à travers une matière vivante qui abreuve tout son art.

Interrogeant l’activité picturale en tant que langage et le langage dans son rapport au domaine pictural, l’écriture est au centre de la recherche d’Agnès Thurnauer depuis plusieurs dizaines d’années. L’artiste poursuit en effet une réflexion qui (re)met en question la façon dont le texte et l’espace entrent en résonnance pour modeler un champ de représentation qui conditionne le regard – ainsi, par exemple, celui porté sur la femme et sa place dans le milieu de l’art, sujet particulièrement mis en lumière dans son travail. Tissant avec les mots un lien étroit et constant, elle les inscrit au cœur de son œuvre dans un rapport sensible, dont ces notes d’atelier sont une nouvelle manifestation.

—

Diplômée de l’École nationale des arts décoratifs en 1985, Agnès Thurnauer est une artiste plasticienne née en 1962 dont le travail explore principalement les rapports entre langage et pratique picturale. Depuis le milieu des années 1980, elle interroge en effet les liens entre la matière sémantique, la représentation et l’espace, intégrant l’écriture dans ses œuvres à travers différents supports qui en sondent la plasticité (peinture, sculpture, collages, installations…). Dans le cadre de ce travail sur la langue, elle questionne aussi nos conceptions sociales, comme celle du genre et de la place des femmes dans le monde de l’art. Son travail est récompensé par le prix Altadis en 1999. Plusieurs expositions personnelles lui sont consacrées, notamment au Palais de Tokyo en 2003, au Stedelijk Museum voor Actuele Kunst de Gand et au Centre de création contemporaine de Tours en 2007, au musée des Beaux-Arts de Nantes en 2014 et au musée LaM de Villeneuve d’Ascq en 2022. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées et publiques (Centre Georges Pompidou, musée des Beaux-Arts de Nantes, musée des Beaux-Arts d’Angers, musée Unterlinden de Colmar...).

—

Extrait :

Dimanche 20 décembre 2009

Quand je serai morte je ne veux pas qu’on lègue mon corps à la science.

Je veux qu’on lègue mon corps à la peinture.

Dissolvez-moi. Je souhaite être dissoute en peinture. Utilisez-moi pour restaurer quelque chose. Un tableau que j’aime. Plusieurs tableaux. Faites-moi poudre et pigment et liant et tempera. Je ne veux pas être enterrée. Je veux être posée entre deux couches sous un glacis contre du lin ou du coton ou sur une fresque même, en réfection. En Italie. Un petit bleu dans une chapelle qui avait pâlit. Ou de l’ocre disparu. Une craquelure dans un vernis hollandais. En Amérique, dans les Demoiselles d’Avignon. Je veux être dissoute dans la peinture, dans les tableaux, c’est mon souhait pour finir. C’est là que je serai bien, dans mon élément. Il y aura mes tableaux peut-être dans les musées, mais moi je n’y serai pas, je n’y serai plus, je serai dans les tableaux des autres, comme particule.